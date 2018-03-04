وأفادت قناتا تلفزيون حكوميتان وصحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر مقربة من الحزب أن خيار "نعم" حظي بتأييد غالبية أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي سيعقد قادته مؤتمرا صحافيا في برلين لإعلان نتيجة الاستفتاء.

وكان يستحيل تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميركل من دون موافقة الاشتراكيين الديموقراطيين.

وينهي إعلان اليوم الأحد نحو ستة أشهر من حالة عدم اليقين في السياسة الألمانية، وهو أطول غياب لحكومة في فترة ما بعد الحرب.

وكان الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، شهد مناقشات شرسة حول ما إذا كان سينضم لائتلاف ميركل لمدة أربع سنوات أخرى بعد أن عانى من تراجع النتائج في انتخابات العام الماضي.