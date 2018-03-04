وقالت هيئة الأغذية في ولاية نيو ساوث ويلز إن الشركة، التي تبين أن الكنتالوب الذي تتعامل فيه ملوث ببكتريا اللستيريا، مصدرة لهذه الفاكهة.

وذكرت إدارة الزراعة والموارد المائية لرويترز بالبريد الإلكتروني أنها تتحرى ما إذا كان تم تصدير أي من ثمار الكنتالوب.

وتابعت "ستصدر أستراليا إخطارات بموجب الالتزامات الدولية عند تحديد الدول المتضررة".

وأحجمت الإدارة عن تحديد وجهات التصدير أو ما إذا كانت تمت إعادة أي من الصادرات لحين استكمال التحريات.

وقال قطاع الصناعات الاسترالية المرتبطة بفاكهة الشمام عبر موقعه الإلكتروني إن قيمة صادرات الكنتالوب الأسترالية تبلغ نحو 20 مليون دولار سنويا، وإن البلاد تُصدر هذه الفاكهة إلى سنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا وسلطنة بروناي.

وتبين أن الكنتالوب الملوث من المحاصيل التي تنتجها مزرعة في ولاية نيو ساوث ويلز بشرق البلاد ولكن جميع الإدارات الحكومية التي جرى الاتصال بها رفضت ذكر اسم الشركة المعنية.

إلا أن ديانا فولاف مديرة تنمية الصناعات برابطة فاكهة الشمام الأسترالية قالت لرويترز في رسالة نصية إن الشركة المنتجة سحبت إنتاجها بالكامل، مما يعني أنه لن يباع في أي مكان سواء داخل البلاد أو خارجها مضيفة "ليس هناك أي من إنتاج المزرعة الملوثة الآن في الأسواق المحلية أو أسواق التصدير".

ولا تسبب بكتريا اللستيريا المرض لدى كثير من الناس ولكن يمكن أن تؤدي إلى أعراض مرضية خطيرة وإلى الوفاة بين من يعانون نقص المناعة.