وتتنافس 9 أفلام قوية على جائزة الأوسكار، التي تعد الحلم الأكبر لجل صانعي السينما.
1- "ذي شايب أوف واتر": يحكي الفيلم عن قصة حب لعاملة تقع في غرام مخلوق برمائي غريب.
2- "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ": يدور الفيلم حول حملة تشنها أم فقدت ابنتها للوصول إلى العدالة.
3- "كال مي باي يور نايم": تجرى الأحداث عام 1983 في مدينة صغيرة بشمال إيطاليا، حيث تستضيف عائلة صغيرة، كل سنة، طالبا من دولة أجنبية للإقامة عندها.
4- "ذي بوست": قصة واقعية حول نشر وثائق سرية تتعلق بحرب فيتنام ومدى كذب الحكومة الأميركية على شعبها.
5- "لايدي بيرد": فيلم كوميدي يسرد قصة طالبة في الثانوية تدعى كريستينا مكفرسون وعلاقتها المضطربة مع والدتها "ميتكاف".
6- "غيت آوت": فيلم رومانسي بنكهة "الرعب"، يعيد سرد الممارسات العنصرية التي كانت تشهدها أميركا.
7- "دانكيرك": فيلم تاريخي تدور أحداثه خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وينقل تفاصيل عملية انسحاب دونكيرك.
8- "داركست آور": يؤدي فيه الممثل البريطاني جاري أولدمان دور رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل في الأيام الأولى من توليه منصبه خلال الحرب العالمية الثانية.
9- "فانتوم ثريد": فيلم دراما تاريخي تدور أحداثه في لندن ويتحدث عن عالم الموضة في حقبة الخمسينيات.