ويسعى المتمردون الحوثيون إلى استعادة المواقع والمرتفعات الجبلية التي خسروها في مديرية ناطع بالمحافظة، التي أعلنت قوات الشرعية استكمال السيطرة عليها بعد معارك خلفت 30 قتيلا في صفوف الحوثيين.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من تدمير طائرات التحالف العربي عددا من المركبات، كانت تحمل تعزيزات عسكرية ومتجهة نحو محور البقع شمالي محافظة صعدة معقل الحوثيين.