وافتتح غاريث بيل النتيجة في الدقيقة 24، قبل أن يضيف رونالدو ثنائية في الدقيقيتين 46 و78. فيما كان الهدف الوحيد لخيتافي من نصيب قدم فرانسيسكو بورتيلو.

ووصل النجم البرتغالي إلى الهدف رقم 300 له في الدوري الإسباني، مما جعله رابع لاعب يصل إلى نفس الرقم بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مع فريق واحد، (الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي).

والثلاثة الآخرون هم ديكسي دين (إيفرتون)، وغيرد مولر (بايرن ميونيخ) وليونيل ميسي (برشلونة).

إلا أن رونالدو حطما رقما لن يصل إليه ميسي أبدا، ذلك أن نجم النادي الملكي سجل 300 هدف خلال 286 مبارة فقط، بينما احتاج اللاعب الأرجنتيني إلى 334 لقاء ليقوم بنفس الإنجاز.