وأصبح جيمس اللاعب 11 في تاريخ الدوري الذي يصل إلى ثمانية آلاف تمريرة حاسمة في مسيرته.

وحقق "الملك" ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 67 في مسيرته في طريقه لقيادة كليفلاند للفوز العاشر على التوالي بملعبه على نيتس منذ الثاني من أبريل 2013.



وسجل دوين ويد 27 نقطة ليمنح ميامي هيت الفوز 102-101 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، بينما تغلب تشارلوت هورنتس 118-103 على شيكاغو بولز بفضل 31 نقطة من كيمبا ووكر.

كما فاز واشنطن ويزاردز 107-104 على ميلووكي باكس.