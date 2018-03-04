وتمكن أكشاي كومار، وهو عالم طبيعة يقود رحلة سفاري سياحية في بامبو فوريست لودج، من تصوير هذه المعركة.

قال كومار إن النمر كان غاطسا في المياه للتغلب على درجة الحرارة المرتفعة عندما وصلت أنثى دب الكسلان مع شبلها.

وأعقبت ذلك مواجهة نادرة وشرسة، حيث دخلا في معركة، حاول فيها كل طرف إجبار الآخر على الخضوع، بينما كان شبل الكسلان يشاهد الموقف.

وقال كومار إن أنثى الكسلان تراجعت لحماية شبلها من النمر الذي كان يحاول الإمساك بها عبر فراءها الكثيف.

ولفت كومار إلى أن كلا الحيوانين قد عانيا إصابات في المعركة التي استمرت 15 دقيقة.