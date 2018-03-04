وذكرت موسوعة "بريتانيكا" أن الحرب استمرت لمدة 40 دقيقة فقط، لتكون بذلك أقصر حرب مسجلة في التاريخ.

وأوضحت الموسوعة أن الحرب اندلعت بعد وفاة السلطان حمد بن ثويني يوم 25 أغسطس من عام 1896.

وكان البريطانيون يريدون رؤية حمود بن محمد في الخلافة، إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي المملكة المتحدة، فتولى خالد بن برغش الحكم.

وبحسب الموسوعة البريطانية نشر خالد قواته في جنبات القصر وكأنه يقول إنه مستعد للحرب، بيد أن بريطانيا كانت مترددة، فكانت ترسل له، من حين لآخر، رسائل تحذيرية ليتنازل عن الحكم.

وقررت بريطانيا بعد ذلك اللجوء إلى آخر حل، وهو الحرب. انطلقت المعركة في حدود الساعة التاسعة ودقيقتين من صباح 27 أغسطس، وانتهت في حدود التاسعة وأربعين دقيقة.

وتكبدت قوات زنجبار خسائر بشرية مهمة، حيث قتل وأصيب حوالي 500 شخص، فيما لم يصب في صفوف البريطانيين سوى جريح واحد.

وسلطنة زنجبار هو الاسم الذي يطلق على سلطنة قامت ما بين 1856م - 1964.