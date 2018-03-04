ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل" عن جيمي كاراغر قوله: "محمد صلاح لم يصل حتى اللحظة إلى مستوى ميسي رونالدو، لكن أسلوبه في اللعب أقرب إلى كريستيانو، رغم ميل البعض إلى تشبيه صلاح بالبرغوث الأرجنتيني".

وأوضح كاراغر أن رونالدو مثال واضح لكيفية تغير دور الجناح في الملعب. وأكد كاراغر أن رونالدو كان في بداياته مع فريق مانشستر يونايتد يُكثر من المراوغات الكروية المرعبة للمدافعين.

وأردف: "لكن (الدون) الآن أضحى لاعبا مُختلفا، إذ صار يُسجل الأهداف أكثر مما يصنعها، وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة إذا غادر الملعب بدون يحرز أي هدف.

وتابع: "أسلوب لعب الفرعون المصري صلاح يُشبه رونالدو أكثر من ميسي، لأن الأخير يأتي من العُمق ويُشارك في صناعة الهجمات، وهذه ليست طريقة صلاح في اللعب، الذي لديه عقلية المهاجم المتعطش إلى الأهداف".