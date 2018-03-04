وتتوقع استطلاعات للرأي أن تسفر الانتخابات البرلمانية عن برلمان معلق سيكون تحالف جماعات يمين الوسط الذي يرأسه رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني أكبر تكتل فيه كما ستكون حركة خمس نجوم أكبر حزب بمفرده فيه.

وأخفق الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يمثل يسار الوسط في استغلال انتعاش اقتصادي مبدئي عقب أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية وقد ينتهي الأمر بالتحالف الذي يرأسه هذا الحزب باحتلال المركز الثالث.

وقال لورينزو بريجلياسكو الشريك المؤسس لمؤسسة يو تريند لاستطلاعات الرأي "شهدت حركة خمس نجوم زخما في الأيام الأخيرة من الحملة ولكن يصعب رؤية حصول أي حزب أو ائتلاف على نسبة الأربعين في المئة اللازمة لتشكيل حكومة".

وتعد إيطاليا المثقلة بالديون ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 عضوا وعلى الرغم من تفاؤل المستثمرين قبل الانتخابات فإن الجمود السياسي المطول قد يجدد التهديد بعدم استقرار السوق.

وكانت حركة خمس نجوم قد قالت لأنصارها يوم السبت إنها على وشك الفوز في الانتخابات البرلمانية.

ويستمر التصويت من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 11 مساء(من 0600 حتى 2200 بتوقيت غرينتش) الأحد مع بدء نشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم عقب إغلاق اللجان الانتخابية.