أبو ظبي - سكاي نيوز عربية واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية - لليوم الرابع على التوالي - توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي وسكان مديرية الصعيد في محافظة شبوة اليمنية.