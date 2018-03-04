أبو ظبي - سكاي نيوز عربية واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية - لليوم الرابع على التوالي - توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي وسكان مديرية الصعيد في محافظة شبوة اليمنية.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة بهيئة الهلال الأحمر - والرامية لدعم المحافظات اليمنية المحررة بالمساعدات الخدمية والتنموية والإغاثية تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمساندة الشعب اليمني الشقيق.
فقد وزعت الهيئة السبت 6 آلاف سلة غذائية متنوعة المكونات ومتضمنة أصناف الغذاء الرئيسي والاستهلاكي.