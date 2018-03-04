واستمرت بقايا العاصفة في اجتياح شمال شرق الولايات المتحدة برياح وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة على الرغم من ابتعادها أميالا باتجاه البحر، مما أدى إلى تعطل جهود إعادة التيار.

وأعلن حاكم ولاية ماساتشوستس تشارلي بيكر حالة الطوارئ بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي بعد إعلانين مماثلين من حاكمي فيرجينيا وماريلاند يوم الجمعة.

ومن شأن تلك الإجراءات السماح لتلك الولايات بالحصول على موارد اتحادية. وقال بيكر إن الحرس الوطني انتشر في عدة أحياء بشرق ماساتشوستس للمساعدة في جهود الإنقاذ والإخلاء.