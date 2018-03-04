وأعلنت شرطة ليسترشير في بيان أنه تم توجيه تهم إشعال النار بنية الإيذاء وخمسة اتهامات بالقتل غير العمد إلى الموقوفين.

وأدى الانفجار الذي وقع في 25 شباط/فبراير في مدينة ليستر إلى تدمير محل سوبرماركت وشقة فوقه كما أدت شدة الانفجار إلى ارتجاج منازل قريبة، بحسب الجيران.

وقضت أم في السادسة والأربعين واثنين من أبنائها (17 و18 عاما) جراء الانفجار الذي أعقبه حريق التهم المبنى. وكانت العائلة تقيم في شقة تعلو متجرا.

وقضت أيضا صديقة أحد الشابين (18 عاما) وموظفة في المتجر المذكور (22 عاما).

كما أسفر الحادث عن إصابة خمسة اشخاص.

وقالت الشرطة إن المتهمين من ليستر والثاني من كوفنتري المجاورة والثالث من أولدهام (شمال غرب) وكلهم في الثلاثينات من العمل ومن المفترض أن يمثلوا امام المحكمة الاثنين.

وكانت الشرطة أوقفت ثلاثة مشتبه بهم الأربعاء واثنين آخرين من شرق إنجلترا الجمعة ولا يزالان يخضعان للاستجواب.