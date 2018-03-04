وحقق يوفنتوس انتصاره العاشر على التوالي في الدوري، ليواصل الضغط على نابولي المتصدر.

واستلم ديبالا الكرة خارج منطقة الجزاء محاطا بثلاثة مدافعين وظهره للمرمى، واستدار ووضع الكرة من بين ساقي أحد المنافسين ثم سقط تحت ضغط مدافع آخر لكنه نجح في التسديد داخل مرمى توماس ستراكوشا وهو على الأرض.

ويشكل هذا انتصارا معتادا ليوفنتوس حامل اللقب، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن نابولي الذي يستضيف روما، وابتعد فريق "السيدة العجوز" بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثالث.