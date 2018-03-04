وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية التي تديرها الدولة، يوم الجمعة، إن 395 نائبا صوتوا لصالح فرض الطوارئ، لتحصل الحكومة بذلك على أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار حالة الطوارئ التي تحظر الاحتجاجات وتقيد نشر المواد التي قد تنطوي على تحريض على العنف.

وأظهر التسجيل الذي نشره موقع "أديس ستاندرد" الإلكتروني الخاص، رئيس البرلمان عبد الله جيميدا وهو يذكر في نهاية الجلسة أن 346 عضوا صوتوا لصالح القرار.

وظهر خلال التسجيل أنه أخطأ في الحساب عندما ذكر أن أغلبية الثلثين للعدد البالغ 539 عضوا هي 339 عضوا.

وسيكون تصويت 346 عضوا لصالح القرار دون العدد اللازم إذا جرى احتساب نسبة الثلثين من إجمالي عدد مقاعد البرلمان، وليس عدد النواب الذين حضروا الجلسة. ولا يوضح الدستور كيفية احتساب أغلبية الثلثين.

وأثار التباين اتهامات من المعارضة بالتزوير، وفق ما نقلت رويترز.



