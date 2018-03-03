وتحدثت الشرطة عن تظاهرة "بلا اضطرابات إجمالا"، رغم اعتداء بعض المحتجين على 4 شرطيين وإصابتهم بجروح طفيفة، فيما تم توقيف 3 أشخاص.

وواكب عدد كبير من عناصر الأمن المظاهرة التي دعت لها منظمات غير حكومية وتنظيمات كردية وأحزاب سياسية، تحت شعار "معا ضد الهجمات التركية على عفرين".

وبحسب المنظمين شارك 20 ألف شخص في المظاهرة، في حين تحدثت الشرطة عن "آلاف عدة".

ونظمت تظاهرات في ألمانيا احتجاجا على التدخل العسكري التركي في سوريا، الذي بدأ في 20 يناير 2018، بمساعدة فصائل سورية مسلحة على رأسها "الجيش السوري الحر".

وتستهدف أنقرة في حملتها قوات حماية الشعب الكردية السورية، التي تصفها بأنها "إرهابية"، علما أن القوات الكردية حليف لواشنطن في مكافحة "داعش".

وفي يناير فرقت الشرطة في كولونيا تظاهرة احتجاج، لأنها تضمنت رموزا محظورة لحزب العمال الكردستاني التركي، المصنف إرهابيا لدى أنقرة.