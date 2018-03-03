وأوضح قرقاش، في تغريدة على موقع تويتر، أن تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية، وأن الخيارات في أزمة قطر واضحة.

كما ذكر قرقاش، أن الجولة الخارجية المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "مهمة"، وتحمل معها ثقل السعودية السياسي وبرنامجا طموحا يغير المنطقة إيجابيا.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر، العام الماضي، بسبب دعم الدوحة للإرهاب وعملها على تقويض استقرار المنطقة والتقارب مع إيران.