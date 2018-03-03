ويظهر في الشريط أن جون بورديغ (34 عاما) وصل إلى محطة الوقود في مقاطعة إسكس القريبة من لندن، في إحدى ليالي أغسطس الماضي، وبعد لحظات وصلت سيارة زرقاء اللون فيها 3 مراهقين.

وهمّ الرجل بدخول متجر ملحق بالمحطة، وتبعه المراهقون حيث وقعت مشادة وأطلق أحدهم عليه رصاصة في صدره ما أدى إلى مقتله على الفور.

وجرى القبض على اثنين منهم لاحقا، وحكمت عليهم محكمة الجمعة بالسجن لمساعدتهم في وقوع الجريمة، لكن صديقهم الثالث الذي أطلق النار مازال فارا من وجه العدالة.

وتعتقد الشرطة أنه يختبئ في جزيرة إيبيز الواقعة في البحر المتوسط.

وعلقت والدة الشاب القتيل على حكم المحكمة، الجمعة، بأن قتل ابنها "عمل قاس"، مؤكدة أنه لا عدالة حتى يتم القبض عن المسؤول عن موته.