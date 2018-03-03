وحصل الحادث على الطريق الوطني رقم 27 بمنطقة أولاد نية في ولاية قسنطينة (430 كلم جنوب شرق الجزائر).

وصدمت الشاحنة امراة أردتها قتيلة على الفور، ثم صدمت سيارة كان على متنها ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

ولقي خمسة أشخاص من ركاب السيارة حتفهم على الفور، بينما توفيت طفلة تبلغ أربع سنوات بعد نقلها الى المستشفى، بحسب الحماية المدنية.

وقتل 11 شخصا، خلال الخميس والجمعة، في حوادث سير في الجزائر، بحسب حصيلة للحماية المدنية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وسجل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وهو هيئة رسمية تتبع وزارة النقل، في سنة 2017 مقتل 3639 شخصا وإصابة 36287 اخرين في أكثر من 25 ألف حادث سير.