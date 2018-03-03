ووفقا للإحصاء الذي أجري على ألفي شخص ممن يخونون شركاءهم، فإن 28 بالمئة من المشاركين يفضلون استخدام تطبيق "Kik"، فيما يستخدم 23 بالمئة منهم تطبيق "سناب شات".

يشار إلى أن تطبيق "Kik" يضم نحو 300 مليون مشترك، وينتشر بشكل أوسع بين المراهقين في الولايات المتحدة.

أما تطبيقا التراسل الأكثر شهرة، "فيسبوك ماسنجر"، و"واتساب"، فأتيا في مركزين متأخرين، بنسبتي 18 و10 بالمئة على الترتيب.

ويبدو أن المنخرطين في علاقات خيانة يبتعدون عن استخدام التطبيقات الشائعة، خوفا من انكشاف أمرهم.