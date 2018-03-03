وكان مارك زوكربرغ مؤسس والمدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" أكبر المتضررين، حيث مني بخسائر بلغت 3.2 مليار دولار، تلاه أمانشيو أورتيغا رجل الأعمال الإسباني، وكارلوس سليم رئيس شركة الاتصالات الأهم في المكسيك، بخسائر 2.4 مليار دولار لكل منهما على حدة.

كما تراجعت ثروة المسؤولين الكبيرين بشركة "ألفابيت" المالكة لغوغل، لاري بيج (2.2 مليار دولار)، وسيرغي برين (2.1 مليار دولار).

وحسب "بلومبرغ"، فقد خسر أثرى 500 شخص في العالم 107 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، بسبب التراجعات القياسية للأسهم الأميركية.

وكان أثرياء الولايات المتحدة الأكثر تضررا، بخسائر بلغت 34 مليار دولار، فيما فقد الأثرياء الصينيون نحو 16 مليارا.

وسجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية خسائر على مدى الأسبوع، بعد أن أثار تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم، توترات بين المستثمرين.