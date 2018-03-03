وتشبثت عائلات الركاب بالحقيقة، كما أحيوا الذكرى الرابعة لاختفاء الطائرة بأمل فك أكبر لغز طيران في العالم.

وكانت ماليزيا وقعت فى يناير الماضي اتفاقا مع شركة "أوشن إنفينتى" التى تتخذ من تكساس مقرا لها، لاستئناف البحث عن الطائرة بعد عام من إلغاء البحث الرسمي الذى تقوم به ماليزيا وأستراليا والصين جنوب المحيط الهندى.

واختفت الطائرة في 8 مارس 2014، خلال توجهها من كوالالمبور إلى بكين حاملة على متنها 239 شخصا.

وقال وزير الطيران المدني الماليزي، أزهر الدين عبد الرحمن، السبت، إن عملية البحث تسير بسلاسة ومن المتوقع أن تنتهى فى منتصف يونيو.