ووفقا لصحيفة "سبورت"، سيدير الحكم جيل مانزانو لقاء برشلونة المتصدر مع الوصيف أتلتكو مدريد، في مواجهة قد تحدد مصير اللقب هذا الموسم بشكل كبير.

وسبق لمانزانو طرد نيمار بشكل مثير للجدل أمام ملقة الموسم الماضي، ثم كتب في تقريره أن نيمار "استهزأ به"، مما أدى لحرمان البرازيلي من مباراة "كلاسيكو" أمام ريال مدريد.

كما سبق لمانزانو طرد الأوروغواياني لويس سواريز بنصف نهائي كأس إسبانيا، مما حرمه من خوض نهائي البطولة مع فريقه الموسم الماضي.

وفي 11 مباراة خاضها برشلونة تحت إدارة مانزانو، لم يستطع الفريق الكتالوني الانتصار سوى في 6 مرات، وتعادل في مناسبتين، فيما هُزم 3 مرات.

وتفصل برشلونة عن ملاحقه أتلتيكو مدريد 5 نقاط قبل لقاء الأحد في ملعب "كامب نو"، مما يعني أن نتيجة اللقاء قد تشعل المنافسة على لقب "لا ليغا"، أو تنهيه بشكل عملي لمصلحة برشلونة.