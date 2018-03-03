وقالت صحيفة "ديلي ميرور" إن القصر الفخم تبلغ قيمته أكثر من 8 ملايين دولار ويمتلكه النجم البرازيلي منذ 2016، ويقع في منتجع مانغاراتيبا السياحي.

وأصيب نيمار بكسر في القدم أثناء مباراة فريقه أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي، مما سيضطره لإجراء عملية جراحية، ومن ثم إعادة التأهيل التي قد تصل إلى شهرين.

ويضم القصر الفخم 6 غرف نوم، وحمام سباحة بـ"الجاكوزي"، ومهبطا لطائرات الهليكوبتر وغرف تدليك (مساج)، وحمام بخار "ساونا"، وملاعب تنس، ومخزنا للنبيذ.

ويتوقع أن يجري نيمار العملية الجراحية السبت بمدينة بيلو هوريزونتي، ثم يسافر بعدها مباشرة إلى قصره الفخم للراحة.