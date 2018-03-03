وفارق إينو (59 عاما) الحياة "إثر حادث انقلاب سيارته علي طريق بورسعيد القاهرة الصحراوي أثناء عودته من بورسعيد، بعد تقديم واجب العزاء في الرمز التاريخي للنادي المصري الراحل كابتن مصطفي الشناوي"، بحسب ما كتب النادي.

وكان اللاعب الدولي السابق من أبرز نجوم النادي المصري في عصره الذهبي في ثمانينيات القرن الماضي، ولعب لنادي حلوان قبل أن ينتقل للمصري واعتزل كرة القدم عام 1990.

وهو أيضا والد اللاعب معتز بالله "إينو" لاعب الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق.