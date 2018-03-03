وأوضح المصدر أن قائد السيارة الأولي كان يحاول التهدئة من سرعته للدخول إلى بوابات الرسوم، فاصطدمت به من الخلف سيارة أخري صدمة قوية.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارة بالكامل بعد انفجار خزان الوقود الخاص بها، وقتل من فيها، وأصيب أخرون من ركاب السيارة الثانية تأثرا بالحريق الذى نشب.

والأربعاء الماضي، أسفر تصادم قطارين في محافظة البحيرة شمالي مصر عن سقوط 12 قتيلا وعشرات الجرحى، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وفي مصر واحد من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم، بسبب قيادة بعض السائقين برعونة وسوء حالة كثير من الطرق وتهالك بعض السيارات.