واضطر وريورز، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي لإكمال اللقاء من دون نجمه كوري، بعدما تفاقمت إصابته القديمة بالكاحل الأيمن في الربع الأول.

وبعد عودته لغرف الملابس لإجراء فحص عاد كوري للعب في الربعين الثاني والثالث، لكنه انسحب قبل نهاية الربع الثالث.

وسجل كوري 28 نقطة في 24 دقيقة ليساعد في تقدم وريورز 73-65 عند خروجه.

وقاوم أتلانتا حتى قبل 18.5 ثانية لتصبح النتيجة 112-109، لكن المخضرم أندريه إيغودالا أضاف نقطتين وحسم الانتصار.

وسجل كيفن دورانت 28 نقطة لصالح وريورز.

ويحتل وريورز المركز الثاني في القسم الغربي بعد 49 انتصارا و14 هزيمة خلف هيوستن روكتس صاحب 48 انتصارا و13 هزيمة.

وفي مباراة أخرى سجل ديمار ديروزان 23 نقطة خلال فوز تورونتو رابتورز 102-95 على واشنطن ويزاردز، ليحقق متصدر القسم الشرقي انتصاره العاشر في 11 مباراة.

وتعرض ممفيس غريزليز للخسارة 12 على التوالي بنتيجة 108-102 أمام دنفر ناغتس بعدما سجل غاري هاريس 26 نقطة للفريق الفائز.

ويحتل دنفر المركز الثامن في القسم الغربي، وهو آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.