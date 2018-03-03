وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الحكام الدرجة الأولى بدأوا بالفعل، الجمعة، التدريب على التقنية عبر أجهزة محاكاة خاصة.

ويأتي هذا الإعلان مع تصاعد احتجاجات العديد من الأندية على الأخطاء التحكيمية في "ليغا".

وبدأ تطبيق "تقنية حكم الفيديو"، المعروفة اختصارا بـ "VAR"، هذا الموسم في كل من الدوريين الإيطالي والألماني، في حين جرى استعمالها في مسابقة الكأس في إنجلترا.