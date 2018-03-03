وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.



وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل الأربعاء، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.



ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فإنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.