وأمرت المحكمة الوطنية بالحكم على بابلو ريفادوللا، المعروف باسم بابلو هاسل، بالسجن عامين وتغريمه 24300 يورو ( 30 ألف دولار).



ووجدت المحكمة في حكمها الصادر الجمعة، أن هاسل ارتكب جرائمه على تويتر بين عامي 2014 و2016.

كما أشارت إلى أن جرائمه متكررة، إذ أدين في نفس الجرائم بسبب أغاني نشرها على يوتيوب في 2015.



والشهر الماضي أيدت المحكمة العليا حكما بإدانة مغني راب جادل بأن كلمات أغانيه التي تشيد بالجماعات الإرهابية محمية بقوانين حرية التعبير.



وأثارت القضيتان جدلا حول حرية التعبير في إسبانيا.