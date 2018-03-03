وقال مدير مركز الدفاع المدني في ريف دمشق، لسكاي نيوز عربية، إن القصف تركز على الأحياء السكنية في كل من مدن وبلدات زملكا وحرستا والمرج ودوما، مضيفاً أن هناك حالات خطرة بين المصابين ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.



ووثق مركز الدفاع المدني مقتل 103 مدنيين نتيجة قصف قوات النظام السوري وروسيا على الغوطة الشرقية منذ اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2401.



عسكرياً، تتواصل الاشتباكات في عدة محاور بين قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات إيرانية وفصائل المعارضة السورية.



وفي سياق متصل أعلنت فصائل المعارضة المشاركة في معركة "بأنهم ظلموا" السيطرة على أبنية وتفجير "غرفة عمليات" لقوات النظام السوري في مدينة حرستا، ومقتل عناصر من قوات النظام وميليشياته، وتدمير دبابتين وقاعدة إطلاق صواريخ "أرض - أرض".