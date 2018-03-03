وفي جلسة الخميس حذا النفط حذو سوق الأسهم في الانخفاض بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض تعرفات كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم لحماية المنتجين الأميركيين. ويخشى المستثمرون أن هذه الخطوة قد تثير حربا تجارية.



وهبط النفط مع أسواق الأسهم في التعاملات المبكرة الجمعة، لكن النفط تعافى مع ارتداد مؤشري ستاندرد آند بورز500 وناسداك المجمع للأسهم الأميركية عن خسائرهما وتحولهما إلى الصعود.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيد برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.37 دولار للبرميل بينما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 26سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتغلق عند 61.25 دولار للبرميل.



وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت حوالي 4 بالمئة وانخفاض الخام الأميركي أكثر من 3 بالمئة.