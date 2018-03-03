وعقد مسؤولون مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة في موبايل لبحث مساعي تحديد إن كانت قطع سفينة خشبية عثر عليها في دلتا موبايل تينسو تعود إلى السفينة كلوتيلدا.



وكانت السفينة قد احترقت قبل نحو 160 عاما بعد أن سلمت أسرى من ما بات يعرف الآن بدولة بنين في غرب أفريقيا إلى موبايل عام 1860.



وكان صحفي قد عثر على بقايا سفينة في أسفل نهر قبل عدة أسابيع خلال انحسار غير عادي للموج. ويقول خبراء إن الحطام قد يكون لسفينة كلوتيلدا استنادا إلى موقعها وطريقة بنائها.



وقالت كلارا نوبلز من لجنة ألاباما التاريخية، إن الجميع منخرط في محاولة تحديد إن كان الحطام يعود للسفينة كلوتيلدا.