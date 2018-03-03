ويرافق نيمار منذ الأمس طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر الذي وصل في وقت سابق هذا الأسبوع إلى باريس للاطلاع على الحالة الصحية للنجم الدولي.



وأكد الطبيب الخميس أن إصابة نيمار كانت أسوأ مما كان معتقدا في البداية. فبعدما أعلن ناديه عن الإصابة هي عبارة عن التواء في الكاحل الأيمن وشق في مشط القدم، أكد لاسمر أن أغلى لاعب في العالم تعرض لكسر في مشط القدم، وسيخضع السبت لعملية يتوقع أن تستمر مدة التعافي منها لفترة تمتد بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر.



وأشار مراسلو فرانس برس، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، وصل إلى مطار المدينة الواقعة في جنوب شرق البرازيل على متن طائرة خاصة، وخرج من حرم المطار في موكب يتألف من ثلاث سيارات.



ولدى وصوله إلى مستشفى ماتر داي حيث ستجرى العملية، دخلت السيارة التي كان نيمار على متنها مباشرة إلى موقف السيارات، من دون التوقف أمام العديد من الصحافيين والمصورين الذين كانوا ينتظرونه في المكان.



وكان نيمار قد تعرض إلى إصابة في قدمه اليمنى الأحد خلال مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم ضد مرسيليا، ووصل الخميس إلى البرازيل غداة إعلان ناديه أنه سيجري عملية جراحية في بلاده.



وسيجري لاسمر الذي رافق نيمار إلى البرازيل، العملية بمعية البروفسور الفرنسي الشهير جيرار سايان من قبل سان جرمان.