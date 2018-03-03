وقالت الوزارة في بيان، إن مشاركة الجانب المغربي في هذا اللقاء "بدعوة من المبعوث الخاص"، تهدف إلى "التوصل إلى حل سياسي نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء". حسب ما أوردت فرانس برس.



وأشارت الوزارة إلى أن الوفد المغربي "ستوجهه خلال هذا اللقاء الثنائي لأسس الموقف الوطني" أي رفض أي حل باستثناء الحكم الذاتي.



والصحراء الغربية المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربعا، كانت مستعمرة إسبانية حتى 1975 حين انتقل معظمها إلى سيطرة المملكة المغربية.



وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا من أراضيها وتقترح "للتسوية" حكما ذاتيا تحت سيادتها.



في المقابل تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن أن يؤدي إلى الاستقلال.



وكولر الرئيس الألماني السابق الذي عين مبعوثا للصحراء في أغسطس 2017 كان قام في أكتوبر الماضي باولى جولاته في المنطقة ويعمل جاهدا لدفع المباحثات حول هذا النزاع المستمر منذ عقود.



وكان دعا في 23 يناير 2018 وزراء خارجية المغرب والجزائر ومويتانيا ومسؤول في البوليساريو إلى برلين لمباحثات.



واستقبل في 25 يناير وفدا من البوليساريو في برلين.