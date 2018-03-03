وكان الجزيري (34 عاما) المشارك ببطاقة دعوة حقق مفاجأة كبيرة عندما أخرج البلغاري غريغور ديميتروف المصنف أول في الدورة والرابع عالميا، من الدور الأول بفوزه عليه 4-6 و7-5 و6-4، محققا أفضل انتصار في مسيرته والأول على أحد اللاعبين العشرة الأوائل في تصنيف المحترفين.



وكان الجزيري قد بلغ الدور نصف النهائي لدورة 500 نقطة للمرة الأولى في مسيرته، إلا أنه لم يتمكن من تخطي عقبة باوتيستا آغوت.



وقال التونسي إن المباراة كانت "صعبة. لم أكن مستعدا بدنيا بنسبة مئة بالمئة كما كنت أرغب (...) قدمت كل شيء على أرض الملعب".



وتابع "صرفت الكثير من الطاقة للعودة في المجموعة الثانية" التي تقدم فيها 4-1، إلا أنه لم يتمكن من مواصلة الضغط "لأنني تراجعت بدنيا".



وأشار إلى أن منافسه "أرغمني على لعب كل كرة. ليس سهلا اللعب ضد منافس مثله. لا يرتكب العديد من الأخطاء"، إلا أن شدد على أنه اكتسب "الكثير من الثقة من هذا الأسبوع، أحتاج إلى البناء على كل الأمور الإيجابية، ومواصلة التمتع بطاقة إيجابية، بطريقة إيجابية للعمل".



ويلتقي باوتيتسا آغوت المصنف 23 عالميا مع الفرنسي لوكاس بويي الذي بلغ المباراة النهائية بفوزه اليوم أيضا على الصربي فيليب كرايينوفيتش 6-3 و6-7 (4-7) و7-6 (7-5).



وفي حال فوز بويي على الإسباني السبت في النهائي، سيصبح في سن الرابعة والعشرين اللاعب الفرنسي الـ 12 الذي يدخل نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين.



وكان بويي بلغ نهائي دورة مرسيليا الفرنسية الأحد الماضي على حساب كرايينوفيتش نفسه قبل أن يخسر أمام الروسي كارن كاتشانوف، لكنه ثأر من الأخير في ربع نهائي دورة دبي.



وتوج بويي منذ مطلع الموسم الحالي بطلا لدورة مونبلييه الفرنسية، وارتفعت حظوظه بإحراز اللقب الثاني بعد خروج المرشح بقوة لاعتلاء منصة التتويج البلغاري غريغور ديميتروف المصنف أول في الدورة والرابع عالميا، من الدور الأول على يد الجزيري.



وأقيمت المباراة تحت أمطار غزيرة، وهو أمر نادر الحدوث في دبي. وفاز بويي بسهولة في المجموعة الأولى، وتقدم 5-4 والأرسال في حوزته، لكنه فوت فرصة الفوز بالمجموعة الثانية والمباراة وخسرها بشوط فاصل.



وبعد توقف الأمطار، خاض اللاعبان المجموعة الثالثة، وانتهت بشوط فاصل لمصلحة الفرنسي الذي سيدخل، في حال إحراز اللقب، للمرة الأولى في مسيرته نادي اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي.