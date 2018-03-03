وأقيمت المباراة في مدينة اللاذقية الساحلية (غرب)، وشهدت تسجيل حالتي طرد، أولها للاعب النواعير مالك القاضي في الدقيقة 40، والثانية للاعب تشرين عبد القادر دكة في الدقيقة 50.

وبعدما ساد التعادل السلبي، تمكن النواعير من التقدم بهدف لعلاء الدالي في الدقيقة 78.

إلا أن الهدف أدى إلى احتجاجات من لاعبي تشرين وإدارييه، إذ اعتبروا أن هجمة النواعير التي انتهت بالهدف، بدأت بلمسة يد في منطقة الجزاء، وكان من المفترض أن يتم على أساسها منح تشرين ركلة جزاء.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا): "توقفت مباراة تشرين مع ضيفه النواعير قبل 13 دقيقة من نهايتها بسبب الشغب الجماهيري والاعتراض على التحكيم من إدارة تشرين"، دون الإشارة إلى اعتداء رئيس نادي تشرين (المقرب من السلطات السورية) على الحكم.

وأفاد شهود من "فرانس برس"، أن جعفر وجه عددا من اللكمات إلى الحكم.

وقال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم صلاح رمضان لـ"فرانس برس"، أن لجنة الانضباط في الاتحاد ستدرس حادثة الاعتداء وستتخذ الإجراءات بشأنها.

وأشار رمضان إلى أن العقوبة بحق جعفر قد تصل إلى حد "منعه من ممارسة العمل الرياضي مدى الحياة"، والطلب من الاتحاد الرياضي العام "اتخاذ العقوبة الأقصى وهي فصله من منظمة الاتحاد الرياضي".