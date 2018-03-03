وأورد في بيان أن "القيود المفروضة على الواردات التي أعلنها الرئيس الأميركي من المحتمل أن تؤدي إلى أضرار في الولايات المتحدة نفسها، لا في الخارج فقط، لاسيما في قطاع التصنيع والبناء اللذين يستخدمان الألومنيوم والصلب.

ويبدي صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، خشية من تزايد استخدام ذريعة الأمن القومى لتبرير القيود المفروضة على الواردات.

وأوضح البيان "إننا نشجع الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معا بشكل بناء لخفض العوائق التجارية وحل النزاعات التجارية دون اللجوء إلى مثل هذه الاجراءات الطارئة".

وأكد ترامب، يوم الخميس، عزمه فرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على وارادات الألمنيوم، وهو ما أثار غضب شركائه التجاريين؛ خصوصا كندا والاتحاد الأوروبي.



