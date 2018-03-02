وقال نادال في بيان، الجمعة: "لن أستطيع المشاركة في ميامي أو إنديان ويلز لأنني في حاجة للتعافي"، مشيرا إلى إصابة تعرض لها هذا الأسبوع في المنطقة ذاتها، جعلته ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير.

وقال نادال المتوج بـ 16 لقبا في البطولات الكبرى: "الانسحاب من أكابولكو كان مؤلما جدا، كما أنه من الصعب عدم اللعب في الولايات المتحدة. سأفتقدكم وسأبذل قصارى جهدي لكي أعود عام 2019".

ولم يشارك نادال الذي سيبلغ عامه الثاني والثلاثين في يونيو المقبل، في أي مباراة منذ يناير، عندما انسحب في المجموعة الخامسة من ربع نهائي أستراليا أمام الكرواتي مارين سيليتش.

ومع انسحابه من دورتين، ارتفع عدد البطولات التي أعلن فيها عدم مشاركته أو انسحابه منها إلى 8 بعد أستراليا وبريزبين ولندن وباريس وبازل وأكابولكو.

وتقام دورة إنديان ويلز بين الثامن من مارس و18 منه، وميامي من 21 منه إلى الأول من أبريل المقبل.

وأنهى نادال عام 2017 كأكبر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي منذ اعتماده قبل 45 عاما، لكنه فقد الصدارة والرقم القياسي كأكبر لاعب سنا يتصدر، لصالح السويسري روجيه فيدرر (36 عاما) الذي استعاد الصدارة الشهر الماضي.