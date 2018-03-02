ويأتي القصف التركي بعد مقتل 8 جنود في معركة عفرين، الخميس، في أكبر خسارة تتكبدها القوات التركية منذ بدء المعارك ضد الأكراد في المنطقة الحدودية قبل أسابيع.

وقالت وسائل إعلام رسمية تركية إن 9 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية قتلوا في الهجوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن طائرات حربية تركية هاجمت قوات موالية للحكومة السورية أثناء الليل في قرية شمالي منطقة عفرين، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل.

وأضاف المرصد أن بين القتلى 3 أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردية، والباقون مسلحون موالون للقوات السورية، دخلوا عفرين الأسبوع الماضي للمساعدة في صد الهجوم التركي.

وشنت تركيا هجوما على عفرين في يناير مستهدفة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تركيا سيطرت منذ بدء العملية على 115 "نقطة استراتيجية" و87 قرية، مما أجبر المقاتلين الأكراد على التقهقر من المنطقة المحاذية للحدود التركية.