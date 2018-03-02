وحذرت الجامعة الأميركية، من مشتبه فيه يبلغ من العمر 19 عاما ولم يجر توقيفه بعد، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأكدت على موقعها الإلكتروني فرض "طوق أمني حول الحرم الجامعي" الذي يقصده ما لا يقل عن 18 ألف طالب.

وأوضحت الجامعة أن اطلاق النار حصل في مبنى "كامبل هول" داخل الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت بين شيكاغو وديترويت.

وأشارت جامعة سنترال ميشيغان، فى بيان، إلى أن القتيلين "ليسا من الطلاب وأن الشرطة تعتقد أن أسبابا محلية وراء الحادث".

وأورد مسؤولون في الجامعة، أن المشتبه فيه رجل أسود ويعتبر "مسلحا وخطيرا".

وأثير الجدل في الولايات المتحدة، مؤخرا، بشأن حق عامة الناس في حيازة السلاح، عقب مجزرة أودت بحياة 17 شخصا في مدرسة بفلوريدا.