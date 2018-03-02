ويواجه لاعب وسط ريال مدريد الإسباني عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وفقا للقانون الكرواتي، في حال ثبوت التهمة عليه.

وحسب صحيفة "فيسيرنجي ليست" الكرواتية، فإن هناك تناقضات بين أقوال مودريتش (32 عاما) الصيف الماضي، وشهادته عام 2015 في القضية، وذلك عندما طلبت أقواله بشأن انتقاله من دينامو إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي عام 2008.

وكان مودريتش قد أدلى بشهادته في 13 يونيو في محاكمة ماميتش (58 عاما)، الرجل النافذ في كرة القدم الكرواتية والمتهم بالكثير من التجاوزات.

ووجهت إلى ماميتش تهمة اختلاس أموال قدرت بـ 15.6 مليون يورو، وتحديدا خلال عمليات انتقالات مزورة، متهربا من دفع ضرائب بقيمة 1.6 مليون يورو.

وتباينت تصريحات مودريتش بين أقواله في المحكمة، وبين أقواله أثناء تحقيق يعود لعام 2015، مما يعني أن تصريحاته يمكن أن تشكل "جريمة بالإدلاء بشهادة زور" بحسب المحكمة الكرواتية.

وبحسب الصحف الكرواتية، فإن مودريتش اعترف خلال الشهادة التي أدلى بها بأنه سدد نقدا مبلغا مقداره 7 ملايين يورو إلى عائلة ماميتش، من أصل 9 ملايين دخلت حسابه خلال عملية الانتقال هذه.

وكان مودريتش ترك دينامو زغرب عام 2008 وانتقل إلى توتنهام، ومنه إلى ريال مدريد عام 2012.