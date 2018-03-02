وسيغيب أغلى لاعب في العالم عن الملاعب لثلاثة أشهر، لخضوعه لجراحة لعلاج كسر في مشط قدمه حتى يصبح لائقا للمشاركة في كأس العالم في يونيو المقبل.

ومن المرجح أن يكون أنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد السابق، بديلا للمهاجم البرازيلي في المباراة التي ستقام في ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، الثلاثاء، بعد تفوق بطل أوروبا 3-1 في الذهاب.

وقال زيدان، الجمعة، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي، السبت، في الدوري: "غياب نيمار لا يمثل مصدر ارتياح لنا على الإطلاق. نأسف لإصابة نيمار لكن باريس سان جرمان فريق قوي للغاية وبديله سيكون لاعبا جيدا جدا. نحن متأكدون من ذلك".

وتابع "زيزو": "لا نعتقد أن المباراة ستكون أسهل لنا بدون نيمار. ندرك أنه يجب أن نصل بمستوانا لنسبة 2000 في المئة لو أردنا تجاوز هذه المرحلة".

وشارك نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، في لقاء الذهاب في مدريد، لكن أداءه اتسم بالفردية ولم يخدم فريقه كثيرا.

وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه بالتركيز على لقاء السبت، مضيفا: "اللاعبون يفكرون في مباراة الثلاثاء أمام سان جرمان، وهذا طبيعي. لكن من أجل الأداء بشكل جيد يجب التركيز على مباراة الغد أولا".