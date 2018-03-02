وقال المدرب البرتغالي المثير للجدل في مؤتمر صحفي تحضيرا للمرحلة 29، التي يختتمها فريق "الشياطين الحُمر"، الاثنين، في ضيافة كريستال بالاس: "بالنسبة لزلاتان، نعتقد جميعا أنه الموسم الأخير له مع يونايتد".

وعاد "إبرا" إلى الملاعب منتصف نوفمبر الماضي، بعد غياب 7 أشهر خضع خلالها لجراحة في الركبة اليمنى، بسبب إصابة في الرباط الصليبي في أبريل 2017.

ولم يشارك إبراهيموفيتش (36 عاما) هذا الموسم إلا في 7 مباريات، سجل خلالها هدفا واحدا قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في يناير الماضي.

وقال مورينيو: "سيكون قراره الشخصي في التوقف عن اللعب أو الاستمرار. أعتقد أن له الحق في اختيار حياته ومستقبله. إنه لاعب رائع وصاحب مسيرة رائعة شابتها فقط إصابة أتت في لحظة سيئة، حرمته من أن يعيش أفضل وأروع موسمين معنا".

وأضاف: "الموسم كان صعبا بالنسبة له (زلاتان). هل هو مصاب؟ لا، ليس مصابا. هل هو سعيد وجاهز ومقتنع بأنه يستطيع مساعدة الفريق؟ في الوقت الراهن، لا. لكنه بطل صادق وشريف".

وفي يناير، لمح مورينو إلى عدم تمسكه بإبراهيموفيتش، إذا أراد الأخير الانضمام لأحد أندية الدوري الأميركي للمحترفين.