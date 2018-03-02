وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن شركة "لاكوست" ستضع رموز عشرة حيوانات مهددة بالانقراض، على قمصان "بولو"، لكن العرض سيكون محدودا.

وتعاونت الشركة مع الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، وستنتج "لاكوست" كل قميص بعدد الحيوانات المتبقية من الأنواع المهددة، وسيستمر العقد بين الجهتين لثلاث سنوات.

وبموجب العقد، سيتم إنتاج 1775 قميص من نوع "بولو"، وسيصل سعر كل قميص إلى 183 دولار، لكن الشركة لن تجني شيئا من الأرباح إذ ستذهب العائدات إلى المنظمة الناشطة في حماية الأنواع المعرضة للانقراض.

وتضم الحيوانات المحتفى بها في "لاكوست"، كلا من وحيد القرن الجاوي والسلحفاة البورمية ونسر الكوندور الكاليفورني ونمر سومطرة وقرد الليمور وحيوانات أخرى.