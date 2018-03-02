ويقدم ليفربول أداء رائعا ولا يشكو من أي إصابات، في وقت يحتل فيه المركز الثالث في الدوري، كما أنه يقترب من بلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب لصحيفة تايمز البريطانية: "يتمتع كل اللاعبين حاليا بالصحة واللياقة ويريدون المشاركة وهذه إشارة طيبة. وهم يتنافسون من خلال الأداء الذي يقدمه كل منهم".

وتابع: "على سبيل المثال الآن يحتاج جو غوميز لإظهار قدراته بعد أن غاب في مباراة أو اثنتين وهكذا تمضي الأمور بالنسبة للجميع. ألبرتو مورينو غاب بسبب الإصابة فشارك أندرو روبرتسون. لست في حاجة لمزيد من التوضيح".

وأضاف المدرب الألماني: "اللاعبون يتابعون الموقف وهذا يجعلهم منتبهين لبقية الموسم حيث أمامنا الكثير من المهام".

وقال كلوب إن الحظ لعب دورا في نجاة لاعبي فريقه من الإصابات، وهو يرى أن وجود أفضل العناصر في حالة طيبة قبل المواجهات الهامة المقبلة سيمنح الفريق قوة دفع كما حدث مع حامل اللقب تشلسي العام الماضي.

وأضاف: "نحتاج إلى قليل من الحظ. لعب تشلسي بنفس كفاءة هذه التشكيلة العام الماضي حين أحرز اللقب".

وفاز ليفربول في 7 مباريات وتعادل مرتين في آخر 10 مباريات في الدوري، ويأمل في مواصلة مسيرته الناجحة عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 15، السبت.