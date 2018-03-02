وقال ألاردايس، الجمعة: "أعتقد بأن إصابته ستتطلب وقتا أكبر مما توقعناه في البداية. فبعد معاينة الفحوصات، ثمة إعطاب أكثر مما توقعنا. على الأرجح بأننا لن نراه هذا الموسم".

وأصيب مانغالا في لقاء فريقه ضد كريستال بالاس في 10 فبراير في مباراته الثانية مع فريقه الجديد المنتقل اليه من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

وتأتي الإصابة في توقيت سيء لمانغالا قبل أقل من 4 أشهر على بداية مونديال روسيا 2018.

ولم يحصل مانغالا على فرصة كبيرة في صفوف مانشستر سيتي وازداد وضعه صعوبة مع انتقال مواطنه إيميريك لابورت في سوق الانتقالات الشتوية مقابل 70 مليون يورو، فأعير إلى إيفرتون. وهي المرة الثانية التي تتم فيها إعارة مانغالا بعد فترة مع فالنسيا الإسباني الموسم الماضي.

يذكر أن مانغالا خاض 8 مباريات دولية مع منتخب فرنسا، وكانت الأخيرة له في مواجهة أيسلندا في كأس أوروبا في يوليو 2016.