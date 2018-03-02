وأورد ترامب في تغريدة صباحية مبكرة "عندما تخسر دولة (الولايات المتحدة) مليارات الدولارات في التجارة مع كل الدول التي تتعامل معها تقريبا، فان الحروب التجارية جيدة ومن السهل كسبها".

وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قال إن الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على مصالحه، وتوعد بفرض إجراءات مضادة على الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، أكد وزير التجارة الدولية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، رفض بلاده لأي رسوم قد تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألومنيوم.