أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، ترحيبه بـ"الحروب التجارية"، مؤكدا رفضه لانتقادات دولية رفضت خطته لفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم.
وأورد ترامب في تغريدة صباحية مبكرة "عندما تخسر دولة (الولايات المتحدة) مليارات الدولارات في التجارة مع كل الدول التي تتعامل معها تقريبا، فان الحروب التجارية جيدة ومن السهل كسبها".
وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قال إن الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على مصالحه، وتوعد بفرض إجراءات مضادة على الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، أكد وزير التجارة الدولية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، رفض بلاده لأي رسوم قد تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألومنيوم.