وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، الجمعة، إن "روسيا لا تنوي خوض سباق تسلح"، رافضا اتهامات واشنطن بأن موسكو تنتهك التزاماتها الدولية عبر تطوير هذه الأسلحة الجديدة.

وأثارت تصريحات بوتن قلقا دوليا، استدعى تعليقا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعد مكالمة هاتفية جمعتهما.

وأعلن مكتب ميركل في بيان، الجمعة، أن "المستشارة والرئيس قلقان للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي حول تطوير أسلحة روسيا، وعواقبها على جهود ضبط منظومات الأسلحة في العالم".