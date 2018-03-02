أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت قيادة الجيش اليوناني، الجمعة، أن قوات تركية احتجزت اثنين من الجنود اليونانيين عند حدود البلاد الشمالية الشرقية مع تركيا بعد أن رصدت وجودهما في أراض تركية بسبب ظروف الطقس السيئة.
وحدثت الواقعة، الخميس، خلال دورية اعتيادية في منطقة كاستانييس المليئة بالغابات في إيفروس.
وذكرت قيادة الجيش في بيان: "من اللحظة الأولى تواصلت السلطات اليونانية مع نظيرتها التركية وبدأت إجراءات لعودة الجنديين إلى اليونان".
وأضافت أن الجنديين في صحة جيدة بمنطقة أندريانو بوليس بانتظار اكتمال الإجراءات الرسمية.