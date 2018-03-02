أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت قيادة الجيش اليوناني، الجمعة، أن قوات تركية احتجزت اثنين من الجنود اليونانيين عند حدود البلاد الشمالية الشرقية مع تركيا بعد أن رصدت وجودهما في أراض تركية بسبب ظروف الطقس السيئة.